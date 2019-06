ROMA – “Comincia un nuovo corso per Forza Italia all’interno dell’Assemblea regionale siciliana, che certifica ulteriormente il ruolo che la provincia di Messina ha assunto nelle dinamiche politiche del partito. Mi congratulo con Tommaso Calderone, con il quale tra l’altro ho l’onore di condividere una segreteria politica inaugurata a Messina la scorsa settimana. Sono consapevole che saprà distinguersi per la sua dedizione al lavoro”. Così il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.

“La nomina – conclude la Parlamentare – saprà valorizzare i nostri rapporti istituzionali per il bene del territorio, traducendo le istanze in concrete azioni da portare avanti sia a Sala d’Ercole che a Montecitorio. Un ringraziamento particolare va anche all’egida di Gianfranco Micciché, il quale da coordinatore regionale del partito sta guidando Forza Italia verso nuove sfide”.