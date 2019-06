Termina a Valenciennes l’avventura Mondiale dell’Italdonne di Milena Bertolini. Vince 2-0 l’Olanda grazie a due colpi di testa vincenti nella ripresa. Buon primo tempo per le azzurre che non concedono nulle alle avversarie e che creano due occasioni da gol con Bergamaschi e Giacinti. Nel finale del primo tempo le olandesi crescono, ma si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa ancora Martens e compagne pericolose e azzurre schiacciate nella propria area. Al 13° e’ la traversa a salvare l’Italia sul destro a girare dal limite di Daniëlle Van De Donk. Al 25° niente da fare per Giuliani che deve arrendersi al colpo di testa di Miedema. Al 35° arriva il raddoppio, ancora di testa, questa volta e’ Van Der Gragt a trovare la deviazione vincente che, di fatto, chiude la partita, anche se subito dopo il 2-0 Sabatino ha la palla dell’1-2, ma non riesce a superare la numero 1 orange. Olanda in semifinale contro la vincente di Germania-Svezia. Finisce tra le lacrime, invece, la comunque splendida avventura delle azzurre di Milena Bertolini. (I