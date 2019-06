BUTERA. Saranno 25 gli stalli con le strisce blu a Butera. È stato dunque ridimensionato il piano approvato dalla precedente amministrazione comunale. Nel centro abitato buterese sono previste 174 stalli a tempo (di 20, 60 e 90 minuti gratuiti con disco orario), 25 strisce blu, 4 strisce rosa, 26 stalli per soggetti diversamente abili, 7 stalli per carico e scarico merci, 4 per la sosta degli autobus di linea urbana ed extra urbana, uno per le forze di polizia, uno per la guardia medica, 3 per i medici del poliambulatorio, 3 per i mezzi comunali e 157 strisce bianche. Entrando nel dettaglio, in Piazza Dante è previsto 1 stallo rosa, 7 a tempo di 20 minuti, 2 per carico e scarico merci, 2 per la sosta degli autobus e 1 per le forze di polizia. In Piazza Duomo/Giovanni XXIII previste 6 strisce bianche e 1 per i diversamente abili. In Piazza Costa 10 stalli di strisce bianche. In Piazza San Tommaso/Santa Maria di Gesù 54 strisce bianche e 2 per i diversamente abili. In piazza Gramsci 10 strisce bianche e 1 per i diversamente abili. Nel parcheggio di Via Regina Elena ci saranno 20 strisce blu, 30 stalli a tempo (di 90 minuti). In Via Martiri di Ungheria 1 stallo rosa, 2 per i diversamente abili, 1 per la guardia medica e 3 per i medici del poliambulatorio. In via Russo previsti 14 stalli di strisce bianche. In via San Rocco 1 stallo rosa, 35 a tempo (90 minuti), 1 per i diversamente abili e 1 per carico e scarico merci. In via Moro ci saranno 2 stalli per diversamente abili e 15 stalli con strisce bianche; in viale Diaz 40 stalli con strisce bianche e 2 per diversamente abili; in via Garibaldi 4 stalli con strisce bianche e 2 per diversamente abili; in via Oratorio 4 stalli con strisce bianche, in via Carmine uno stallo per carico e scarico merci; in via Regina Elena 5 stalli con strisce blu e 2 per diversamente abili; in via Gela 10 stalli di sosta a tempo (20 minuti), 3 per i diversamente abili e 3 per i mezzi comunali. A Piano della Fiera, cioè a Butera Bassa, in Piazza Sicilia ci sarà uno stallo per la fermata degli autobus, 15 stalli a tempo di 60 minuti, 1 per diversamente abili, uno per la sosta rosa e uno per carico e scarico merci. In via Caltanissetta 30 stalli per sosta a tempo di 90 minuti, 3 per diversamente abili, 7 stalli con strisce bianche, 2 per carico e scarico merci. In via Milano 12 stalli a tempo (90 minuti), 1 per i diversamente abili, 1 per carico e scarico merci. In Piazzale Italia 25 stalli a tempo (90 minuti) e 1 per diversamente abili. Infine, in Via Torino 13 stalli con strisce bianche e 1 per diversamente abili.