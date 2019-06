CALTANISSETTA – C’è anche un po’ di Caltanissetta nelle finali nazionali femminili di basket under 14 che prendono il via in Abruzzo a Roseto degli Abruzzi. Nella squadra dell.A.S.D. Passalacqua Ragusa POL. VIRTUS EIRENE brillerà il talento di Greta La Placa, classe 2005, ormai da due anni nel ragusano nelle giovanili della società la cui prima squadra milita nella massima serie. La promettente cestista nissena tenta l’assalto, insieme alle compagne, al tricolore di categoria: primo match, lunedì 24 giugno, alle ore 18 contro San Lazzaro.

Greta, che ha iniziato nell’Invicta Caltanissetta guidata dal“mitico” professore Lillo Terrana, adesso punta molto sul basket, supportata anche dai genitori che si sono trasferiti a Ragusa.