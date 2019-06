Ancora disagi alla distribuzione idrica per gli utenti. Siciliacque, infatti, ha comunicato che nella giornata di domani 26 giugno a partire dalle 7 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di riparazione sull’adduttore principale. Pertanto, nelle giornate di domani 26 giugno e dopodomani 27 giugno sarà interrotta la distribuzione idrica nei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera. Caltaqua ha assicurato che seguiranno, come di consueto in questi casi, tutti gli aggiornamenti sulla ripresa della distribuzione e sulle relative turnazioni previste per ognuno dei Comuni interessati dall’interruzione della distribuzione idrica.