MONTEDORO – (Dalla scuola) – Pomeriggio di festa il giorno 5 giugno 2019 presso la sede di Montedoro dell’IC Milena e Campofranco , per la manifestazione finale dei progetti PON FSE 2014-2020. Presente la dirigente scolastica. dott.ssa Calogera Genco , il sindaco, Renzo Bufalino e l’assessore alla cultura, dott.ssa Rosa Saia, i genitori degli alunni, i docenti della scuola primaria e secondaria il personale ATA. Dopo un breve discorso di benvenuto da parte degli alunni, sono stati presentati tutti i moduli dei progetti PON-FSE d’ Istituto attraverso la visione di alcuni filmati e l’esposizione dei lavori svolti dai bambini e dei ragazzi con il supporto dei docenti che hanno saputo coinvolgere gli alunni in varie esperienze formative, dalla riscoperta del Patrimonio Artistico e Culturale del territorio alla Cittadinanza Globale e alla Cittadinanza Digitale. I bambini della scuola primaria si sono cimentati nelle seguenti attività: “ Sapere e Sapori” svolte dai bambini della classe prima e seconda sotto la guida dell’insegnante Crocifissa Banchieri e dalla prof.ssa Francesca Di Pasquale, e ” Alla riscoperta del passato 2” con gli alunni delle classi terza e quinta guidati dalle insegnanti Maria Chiparo e Maria Falletta. I ragazzi delle tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati coinvolte nei seguenti progetti: “ Alla riscoperta del passato 1” curato dalla prof.sse Francesca Di Pasquale e Valeria Arnone. “ Viaggio tra i sapori del mondo” con le prof.sse Angela Calamera e Annamaria Caruana , ed infine il progetto di “Cittadinanza Digitale” curato dai proff. Domenico Debilio e Annamaria Caruana. Particolarmente toccante la visione del film” Una di noi” incentrato sul Cyberbullismo, tematica egregiamente affrontata con le riprese cinematografiche, dove ciascun partecipante è stato scenografo, attore, macchinista e regista. Le attività hanno richiesto un duro e lungo lavoro tra riprese video e lavoro di montaggio con appositi software dedicati, ma gli esiti sono stati notevoli, come anche la ricaduta didattico-formativa. A chiudere la manifestazione sono stati il sindaco Renzo Bufalino e la dirigente scolastica dott.ssa Calogera Genco, i quali si sono congratulati con i docenti e con gli alunni per l’ottima riuscita dei progetti PON FSE. In particolare, la dirigente ha sottolineato che l’evento ha voluto celebrare anche la Festa dell’Europa e dell’Autonomia Siciliana, ed è stato funzionale anche agli adempimenti connessi con ‘attuazione della legge reg. n. 9/2011, che prevede la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio linguistico-culturale della Sicilia . In tal modo, è stato anche concluso l’anno sc. 2018/19.Infine, ai presenti è stato offerto un ricco buffet gentilmente allestito dai genitori. (prof.ssa Francesca Di Pasquale DOCENTE MATERIE LETTERARIE REFERENTE SEDE MONTEDORO)