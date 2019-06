MUSSOMELI – Avviati, formalmente, da qualche giorno, i passaggi istituzionali per concretizzare un gemellaggio tra la città di Manfredi e Cernusca, una cittadina della Russia europea nordorientale, nel territorio di Perm. Tale città appartiene alla regione di Cernuskinskij, della quale è il capoluogo. Sorge nella parte meridionale, sulle sponde del fiume omonimo, 230 chilometri a sud del capoluogo Perm. Cernuska è una cittadina di oltre 33 mila abitanti, estesa come territorio per 33 Km quadrati e si trova a 150 metri sul livello del mare. La proposta di gemellaggio è stata avanzata all’Amministrazione di Mussomeli dall’Associazione Italo-Russa “Il mondo culturale” presieduta da Irina Zobacheva, a seguito del boom case a 1 2uro che ha richiamato anche russi. Il sindaco Giuseppe Catania, quindi, ha scritto una propria nota formale indirizzata al suo collega sindaco di Cernuska, Ivan L Rategov, sintetizzando le origini di Mussomeli. Il primo cittadino racconta a grandi linee i secoli che segnarono la nascita della Medievale Mussomeli, si sofferma sul Castello e fornisce ulteriori notizie utili a perorare tale gemellaggio e conclude: “Siamo molto interessati ad avviare un gemellaggio con la Vostra città al fine di sviluppare scambi culturali e collaborazione di tipo economico sul piano turistico e commerciale”. Insomma, anche Mussomeli, potrebbe gemellarsi con altre cittadine. Già in passato erano state fatte alcune ipotesi, ma non ci fu un seguito.