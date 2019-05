SOMMATINO. Chiarimenti in merito al rimborso degli abbonamenti a favore degli studenti pendolari e delle loro famiglie. E’ quello che ha inteso fare Elisa Carbone (nella foto). Il sindaco sommatinese ha sottolineato che <La Regione Siciliana ha trasferito al Comune di Sommatino 79.692,65 euro per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori. Tutti i 79.692,65 euro ricevuti dal Comune sono stati utilizzati per i rimborsi. Il Comune ha liquidato tutta la cifra e non ha trattenuto neanche un centesimo.

La spesa totale per il trasporto è di 156.487,85 euro. I 79.692,65 euro trasferiti dalla regione equivalgono al 50,92% della spesa totale. Per questo a carico delle famiglie residua il restante 49,08%>. Il sindaco ha rilevato che <Il trasferimento regionale corrisponde alla metà circa dell’intero costo che i pendolari considerato il loro numero hanno sostenuto nel 2018, per questo i rimborsi corrispondono al 50% circa>. La prima cittadina ha poi concluso: <Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, per evitare il diffondersi di notizie infondate che ingenerano convinzioni errate>.