SERRADIFALCO. Bel gesto di volontariato da parte di un cittadino, Baldo Lombardo, che s’è messo a disposizione in maniera del tutto gratuita per sistemare e ripristinare la parete nella quale nel 2012 Giulio “Rosk” Gebbia aveva realizzato un murales raffigurante i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone il cui intonaco, nel dicembre del 2017, aveva subito un cedimento che aveva danneggiato in maniera irreversibile l’immagine dei due magistrati. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione, a proprie spese, il materiale necessario per provvedere alla sistemazione del sito, dopo di che Baldo Lombardo, impiegato del 118, s’è messo lodevolmente a disposizione traversando la parete in modo da poter accogliere un nuovo murales sul tema dell’antimafia. Dopo ore di lavoro, Baldo Lombardo ha ripristinato il prospetto di via Raimondi. Il vice sindaco Basilio Martino ha ringraziato Baldo Lombardo per il suo gesto di volontariato ed ha assicurato che saranno gli amministratori comunali a sobbarcarsi le spese per la realizzazione del nuovo murales in via Raimondi.