SERRADIFALCO. Come struttura da valorizzare è stata inserita nel piano per le valorizzazioni recentemente approvato dalla commissario straordinaria con i poteri del consiglio, la dott.ssa Daniela Leonelli. Si tratta del Centro di Servizi Integrato esistente nell’area P.I.P. di contrada Banduto. La struttura, i cui lavori sono stati conclusi sei anni fa, nonostante le tante buone intenzioni, è rimasta fin qui inutilizzata. Un’opera realizzata per essere al servizio della zona artigianale pubblica e privata e il cui costo complessivo è stato di 917.989,72 euro, di cui 872.090,23 euro di pertinenza dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e 45.899,49 euro cofinanziati dal Comune. A questo va aggiunto il fatto che il centro direzionale è dotato di impianto fotovoltaico, di allacci alle reti pubbliche per la fornitura dei servizi a rete (idrica, fognaria, elettrica), di certificazione di agibilità. La struttura insiste su una superficie di 1600 mq, mentre la superficie del suo fabbricato è di 420 mq. La superficie del piazzale esterno, comprensiva di area di parcheggio è invece di mq 280, mentre la superficie a verde di circa 800 mq. Il centro, inoltre, dispone nel piano terra di reception, locali di servizio infermieristico, una grande sala con funzione bar e mensa, con annesso un locale per cucina e un altro spazio per eventuali momenti espositivi o mostre fieristiche. Per accedere al primo piano, vi è un servizio scala per portatori di handicap. E nel primo piano, vi è una sala conferenze di 100 mq. Il piano superiore si compone di cinque locali adibiti ad uffici e servizi igienici. C’è inoltre la zona a terrazzo, coperta con pannelli fotovoltaici sufficienti per la gestione della struttura. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare il Centro di Servizi Integrato dell’area Pip di contrada Banduto mediante la cessione in uso con canone agevolato ad associazione di categoria del settore artigianale, commerciale od industriale. Un’operazione che, ad onor del vero, è avvenuta già quattro anni fa quando il Comune ha approvato un avviso pubblico riscontrato dalla sola “Confcommercio” di Caltanissetta senza che si sia sottoscritto il contratto di affidamento.