SERRADIFALCO. La cantante serradifalchese Irene Pizzo (nella foto) è riuscita ad approdare alle finali del Festival “Je so pazzo” dedicato a Pino Daniele. Per la quarantaduenne cantante s’è trattato di un risultato di valore assoluto. Irene Pizzo si confronterà in finale al Festival dedicato a Pino Daniele dal 26 al 30 giugno a Fiuggi. Laureata in Scienze della formazione ed impiegata al Comune di Montedoro, ha sempre avuto la passione per la canzone affinandola con la scuola di canto Arcadia di Favara di cui è insegnante Giusi Sciara e direttrice Angela Maniglia. Irene Pizzo s’è fatta apprezzare nel corso della sua lunga carriera sia per partecipazioni a diversi festival che per apparizioni in emittenti televisive locali dove ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua voce e le sue interpretazioni. Inoltre è stata anche presentatrice per diversi anni del festival “Trinacria d’Oro”. Nell’ambito del Festival “Je so Pazzo” ha prima superato le audizioni a Castrofilippo e poi la fase regionale ad Acireale con presidente di giuria Michele Torpedine. E ora la finale nazionale a Fiuggi.