SERRADFALCO. Ancora successi in serie per il piccolo quanto bravissimo violinista Riccardo Palmeri (nella foto). Quest’ultimo, nonostante abbia appena 6 anni, continua a stupire a suon di successi. Il piccolo violinista di appena 6 anni ha fatto ancora incetta di premi in tutta Italia vincendo 4 concorsi nazionali con il primo premio assoluto ottenuto in tutti e quattro i concorsi ai quali ha preso parte aggiudicandosi anche la possibilità di suonare a Cremona il prossimo mese di settembre grazie alla vittoria ottenuta a Reggio Calabria nell’ambito del premio Gewa Young Contest. Nel dettaglio, Riccardo Palmeri ha vinto il primo premio assoluto e la borsa di studio al Concorso Nazionale “Benedetto Albanese” di Caccamo; il primo premio assoluto al Concorso nazionale Città di Barcellona Pozzo di Gotto con borsa di studio; il primo premio al Gewa Young Contest di Reggio Calabria e infine il primo premio assoluto al Concorso Nazionale “Serradifalco città della Musica”. Quattro partecipazioni per quattro affermazioni che hanno impreziosito ulteriormente la carriera di un musicista che, a dispetto della sua età, continua a collezionare una serie incredibile di successi in concorsi musicali. Successi che ne stanno impreziosendo non poco il curriculum. Riccardo Palmeri, che è figlio d’arte (papà Fabio è oboista e sua madre Barbara Rosana flautista), studia con il maestro Iuliu Hamza dall’età di 3 anni e che studia anche pianoforte con il maestro Camilla Licalsi.