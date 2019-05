SAN CATALDO. In occasione del 34 Meeting del Movimento della Speranza tenutosi a Gela s’è registrata una gradita visita a San Cataldo da parte di padre Juan Carlos, Consigliere generale della pastorale giovanile e vocazionale. Padre Carlos ha incontrato il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa. S’è trattato di un momento davvero speciale in occasione del quale padre Carlos ha avuto modo di apprezzare da vicino la realtà del quartiere di Sant’Anna che, come si ricorderà, è gemellata dal giugno dello scorso anno proprio con la comunità di Sant’Anna del Laterano di Roma. Al suo arrivo in Città, padre Carlos ha dapprima fatto tappa al Comune dove è stato accolto dal commissario straordinario. A seguire una breve panoramica della città. Per poi giungere nel quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna dove è stato accolto dalle famiglie assieme al rettore. Al termine un pranzo condiviso in famiglia prima della partenza per Roma.