SAN CATALDO. Niente posti riservati per la messa del 2 giugno che sarà trasmessa in diretta su Rai 1. In questo senso, in merito alla Celebrazione Eucaristica di Domenica 2 giugno, solennità dell’Ascensione del Signore, in programma alle ore 11.30 in Chiesa Madre e che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, sono state fornite alcune precisazioni: <Si tratta – è stato spiegato – della Messa della “Comunità parrocchiale” che ogni Domenica si raduna per celebrare la Pasqua del Signore. Avendo ricevuto tante richieste di posti riservati, si notifica che non ci sarà nessun posto riservato così come non lo si fa regolarmente la Domenica con le famiglie e i fanciulli>. E’ stato anche ricordato che nello stesso giorno saranno celebrate altre Sante Messe a cui poter prendere parte: ore 8.00 (9.30 a S. Antonio) e 18.00. <Unico motivo importante di questo evento – è stato precisato – è la presenza del nostro Vescovo Mario in mezzo a noi. Con il Vescovo abbiamo infatti una speciale manifestazione della Chiesa>.