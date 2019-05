SAN CATALDO. In occasione delle elezioni europee il M5S a San Cataldo è risultato la prima lista. Per questa ragione ha inteso commentare questo importante risultato politico raggiunto in questa tornata elettorale con un post nella sua pagina di facebook. Nella nota è stato rilevato che <il M5S ha ottenuto a San Cataldo 2909 voti pari al 37,86%, risultando la lista più votata. Ringraziamo i cittadini che ci hanno votato e, facendo tesoro di questo grande risultato, ci rimettiamo al lavoro per la nostra comunità>.