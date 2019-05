SAN CATALDO. La commissione straordinaria di liquidazione ha provveduto alla costituzione dell’ufficio di supporto alle attività dell’Organo straordinario di liquidazione. La Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente si è insediato lo scorso 16 aprile. L’Organo Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Segretario Generale idonei locali, attrezzatture e personale a supporto delle attività del medesimo. Il Segretario Generale, sentiti i Responsabili dei Settori, ha costituito il gruppo di lavoro di supporto alle attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione. In particolare, l’ufficio di supporto opererà al 1° piano del Palazzo Comunale, nella stanza n. 29 che in atto è stata dotata di tre personal computer, una stampante ed un armadio/archivio portadocumenti, due scrivanie, 4 sedie, un divano e due poltrone. Sono stati assegnati come dipendenti il Dott. Elio Cirrito, Responsabile del Settore Economico-

Finanziario – nella qualità di coordinatore esecutivo; la rag. Liria Sollami – Istruttore Contabile – Responsabile del “Servizio di Bilancio e Ragioneria”; il Geom. Vincenzo Scalzo – Istruttore Tecnico – Responsabile del “Servizio Lavori Pubblici”; Teresa Fascianella – Istruttore Amm.vo. Il personale verrà adibito nelle mansioni previste dai rispettivi inquadramenti contrattuali e, pertanto, per tali attività non gli spetterà alcun trattamento economico aggiuntivo o indennità di sorta, salve le prestazioni di lavoro straordinario che l’O.S.L., ove occorra, richiederà ed autorizzerà, di volta in volta, in maniera specifica e formale.