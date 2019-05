SAN CATALDO. Si svolgerà il 24 maggio presso l’Hotel La Valle dalle ore 18 un incontro sulla coltivazione del bambù gigante. Ad organizzarlo è Sicilia Bambù, in collaborazione con OnlyMoso e Consorzio Bambù Italia. Tale incontro è uno degli incontri informativi sulla coltivazione del Bambù organizzati allo scopo di promuovere la green economy. Il Dott. Agronomo Salvatore Cicero (Area Manager Vivai OnlyMoso) sarà il relatore dell’incontro ed approfondirà le caratteristiche botaniche ed agronomiche del Bambù; la tecnica di coltivazione del Bambù; le informazioni commerciali per la realizzazione di una piantagione di Bambù gigante OnlyMoso; la mission e le attività svolte dal Consorzio Bambù Italia. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 339 2133156 (Salvatore) e 333 7654566 (Giuseppe).