SAN CATALDO. Ancora un’importante affermazione per l’artista sancataldese Fausto Rizzo. Il noto pittore ha infatti conquistato a Calatabiano in provincia di Messina il primo premio nell’ambito della ventunesima edizione dell’Estemporanea di pittura “Paesaggio e Natura”. Fausto Rizzo è stato particolarmente abile a dipingere un acquerello con uno scorcio suggestivo di Calatabiano sullo sfondo il leggendario castello della località del messinese (nella foto) confermando tutto il suo indiscutibile talento artistico che, fin qui, gli ha permesso di conquistare affermazioni in numerose estemporanee d’arte a livello regionale e nazionale.