SAN CATALDO. Interpreta la parte del boss palermitano Antonino Rotolo nel film “Il Traditore” di Marco Bellocchio uscito oggi nelle sale cinematografiche e unico film italiano in concorso al Festival di Cannes ed in corsa per la “Palma d’oro”. Si tratta dell’attore sancataldese Michele Celeste (nella foto). Quest’ultimo è famoso per aver preso parte a numerose fiction di successo come i Cesaroni, Ris Roma, Distretto di Polizia 9. Per l’attore sancataldese una gran bella esperienza artistica, l’ennesima, di una carriera che gli ha fin qui riservato non poche soddisfazioni.