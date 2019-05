SAN CATALDO. <Come promesso, in meno di una settimana l’intervento di riqualificazione in via Pizzo Carano sarà completato; lì c’è tutta la parte storica del quartiere. Ho sempre affermato che la città può crescere con le opere che “qualificano” un territorio>. Così Vincenzo Siracusa. Il presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna ha reso noto, con legittima soddisfazione, che i lavori per la riqualificazione di via Pizzo Carano saranno portati a termine. Nel ribadire che c’è una forte volontà con la sua presidenza di cambiare volto alla periferia per renderla più vivibile e funzionale alle esigenze di chi ci abita, Vincenzo Siracusa ha infine reso noto che entro fine giugno si passerà alla riqualificazione di via Aldo Moro.