SAN CATALDO. In vista della trasmissione in diretta su Rai 1 della messa di domenica 2 giugno, davanti la Chiesa Madre sono già arrivati i primi mezzi della Rai – Radiotelevisione Italiana, per la diretta della Santa Messa che andrà in onda su RAI 1, Domenica 2 giugno alle ore 11.30. La messa sarà presieduta da S.E. Mons. Mario Russotto, quale ringraziamento della comunità parrocchiale della Chiesa Madre per il 280° anniversario della Dedicazione del santo tempio. Dunque, un evento storico che avrà l’onore di essere ripreso dalle telecamere di Rai 1 e trasmesso in diretta.