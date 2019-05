SAN CATALDO. L’Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta in sinergia con l’Istituto “Sen. Angelo Di Rocco” di cui è dirigente la prof. Giuseppina Terranova, per il tramite dell’Istituto professionale agrario “Giudice Rosario Livatino” di San Cataldo ha organizzato un corso base per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari. S’è trattato di un’esperienza formativa rilevante alla quale hanno preso parte non solo docenti, ma anche studenti dell’Istituto professionale agrario sancataldese che hanno avuto modo di interessarsi agli argomenti brillantemente illustrati dai dott.ri Biagio Dimauro, Luigi Neri, Catena Agnello, Roberto Aiesi e Calogero Lunetta. Ognuno ha sviluppato argomenti che hanno costituito altrettanti tasselli di un mosaico formativo che ha arricchito il bagaglio di conoscenze, competenze e capacità di alunni e docenti del “Livatino”. Al termine del percorso formativo, si sono tenuti gli esami conclusivi presieduti dal dirigente Giuseppe Santoiemma. Al termine, legittima la gioia e la soddisfazione per il completamento di un percorso formativo che ha permesso ai partecipanti di arricchire il proprio campo di conoscenze su argomenti alquanto delicati come quelli legati all’utilizzo e alla somministrazione di prodotti fitosanitari. Questi gli alunni partecipanti al Corso: Faraci Gabriele, Orlando Simone, Diliberto Dennis, Falzone Marco, Falzone Mattia, Cammarata Aldo, Galletti Francesco, Naro Kevin, Caruana Salvatore, Macaluso Savio, Pignatone Matteo, Callari Angelo, Ciranni Ruben, Rizzo Rosario, Marsala Francesco, Faraci Eliseo, Butera Luigi, Schifano Samuele, Bellanca Emilio, Guarneri Salvatore e Amico Ennio.