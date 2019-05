Nissa salva, ma quanta paura contro la Rinascitanetina! La compagine allenata da Fabrizio Ponticello, dopo la sconfitta rimediata a Furnari, per restare in Prima categoria doveva battere i suracusani con due gol di scarto. Missione che ha eseguito, ma per la quale ci sono voluti ottanta minuti, quelli che sono trascorsi dall’inizio del match al terzo gol con il quale Passaro ha dato la certezza della salvezza alla Nissa Fc. Partita tesa, anche perchè la posta in palio era parecchio elevata. Per la Nissa c’era da evitare una retrocessione che sarebbe stata un evento infausto per la società del presidente Michele Savoia e per il calcio nisseno. La partita è sembrata essersi messa bene dall’inizio, dal momento che dopo 20 minuti La Marca ha portato in vantaggio la Nissa. La partita sembrava in mano saldamente alla squadra di casa ma la Rinascitanetina, dopo un primo tempo in apnea, nella ripresa è….rinata. Merito del gol del pari segnato dal suo centravanti Princone abile a farsi trovare puntuale sotto porta per depositare la palla in rete. Per la Nissa è allora calato il buio perchè i biancoscudati avrebbero avuto bisogno di due gol per salvarsi e mancavano poco meno di venti minuti. Al 75′ la svolta: un tiro di Touray è stato ribattuto di mano da un difensore ospite. L’arbitro ha indicato il dischetto del rigore che ha trasformato Passaro. Cinque minuti ancora e, sempre Passaro, ha trovato il gol salvezza su una mezza girata in area di rigore. La Nissa avrebbe potuto segnare anche il quarto gol ma Touray, solo davanti al portiere, ha incredibilmente tirato addosso all’estremo difensore netino. Alla fine, vittoria Nissa, salvezza e tanta gioia contro una Rinascitanetina che ha comunque lottato sino alla fine ed ha sfiorato l’impresa prima che la doppietta di Passaro non consentisse alla squadra di casa di gioire per la raggiunta salvezza.