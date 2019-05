CALTANISSETTA – Caltaqua–Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha avviato con fondi privati un importante e radicale intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del campo-pozzi Pantanelli.

Un’opera strategica per riuscire a garantire – una volta completati gli interventi – un incremento delle risorse a disposizione del Gestore da utilizzare per il territorio di Gela con ricadute positive nella distribuzione idrica ai cittadini.

L’intervento, che è stato avviato lo scorso mese di aprile, ha una durata complessiva di 150 giorni lavorativi. Il progetto mira da una parte a recuperare e ripristinare un’importantissima fonte di approvvigionamento idrico per il territorio di Gela e, dall’altro, a realizzare le necessarie opere di salvaguardia.

Caltaqua con questo intervento di recupero del campo-pozzi Pantanelli, e la sua consequenziale messa in esercizio, mette al giusto posto un altro tassello fondamentale nell’ambito della propria politica aziendale che si snoda attraverso la realizzazione, messa in opera e manutenzione periodica dei pozzi e delle sorgenti esistenti nel territorio della provincia di Caltanissetta, per continuare l’attività di potenziamento della distribuzione idrica all’utenza. Attività quest’ultima che passa anche attraverso una corretta programmazione ed un uso sostenibile delle risorse idriche rinvenute.