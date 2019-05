CALTANISSETTA – Sarà dedicato all’antico Egitto il secondo appuntamento con i Seminari di Paleopatologia, organizzati dalla sede nissena di SiciliAntica e dal Polo Regionale di Gela e Caltanissetta, che avrà luogo martedì 28 maggio alle ore 18 presso la sala conferenze del Museo Regionale Interdisciplinare (Museo Archeologico) di Caltanissetta sito in contrada Santo Spirito.

Dopo i saluti di Emanuele Turco, Dirigente Responsabile del Polo Museale di Gela e Caltanissetta, di Giovanni Crisostomo Nucera, Dirigente Responsabile del Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, di Stefania D’Angelo, Presidente SiciliAntica Sede di Caltanissetta e di Simona Modeo, Presidente Regionale di SiciliAntica, relazioneranno il paleopatologo Francesco Maria Galassi (Flinders University di Adelaide) e l’antropologa forense Elena Varotto (DISUM., Università di Catania) che di recente hanno fondato ad Avola il FAPAB Research Center (Centro di Ricerca per l’Antropologia Forense, la Paleopatologia e la Bioarcheologia).

Il secondo seminario, dal titolo Il meraviglioso racconto delle mummie egizie, ci introdurrà nell’affascinante mondo di questi corpi eterni, resi possibili dalla perizia degli antichi imbalsamatori. In questa relazione Galassi e Varotto racconteranno come avveniva il processo di imbalsamazione e prenderanno in esame la storia delle principali mummie egizie, tra cui Tutankhamon, Nefertari, Ramses II, Ramses III, Ramses V, ecc. Gli studiosi presenteranno anche lo studio da loro eseguito su mummie egizie meno celebri, ma la cui storia biologica ha riservato grandi sorprese scientifiche.

Gli ultimi due incontri, Malattie moderne dalla storia antica: diabete, obesità, cancro, malattie cardiovascolari e Annibale e Archimede: racconti post mortem paralleli, si terranno in autunno in data da destinarsi.