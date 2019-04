Nel girone I del campionato di Serie D giornata negativa per le due nissene. Il Gela ha perso 1-0 in trasferta con il Marsala in una gara nella quale, pur giocando una buona partita e creando alcune nitide palle gol, è stato battuto dalla formazione lillibetana. I gelesi, alla quarta sconfitta di fila, hanno anche recriminato per via di un gol annullato a Ragosta nel finale di partita. Solo pari invece per la Sancataldese di capitan Salvatore Di Marco (nella foto) che in casa non è riuscita a perforare il bunker del Troina che ha portato dal Valentino Mazzola un punto prezioso per la sua classifica. In classifica Gela a quota 40, mentre la Sancataldese ha conquistato un punto salendo a quota 35, a – 4 dalla zona salvezza diretta e con 3 gare ancora da disputare.

SERIE D GIRONE I – 31^ Giornata

Bari – Portici 2-1

Città di Acireale – Castrovillari 0-2

Cittanovese – Palmese 3-3

Locri – Igea Virtus 1-0

Marsala Calcio – Città di Gela 1-0

Messina – Nocerina 2-1

Rotonda – Roccella 2-0

Sancataldese – Troina 0-0

Turris – Città di Messina 6-0

Classifica

BARI 72

TURRIS 64

MARSALA 50

TROINA 47

CITTANOVESE 45

CASTROVILLARI 45

ACIREALE 44

PORTICI 44

NOCERINA 43

PALMESE 41

GELA 40

ACR MESSINA 39

SANCATALDESE 35

LOCRI 33

ROCCELLA 31

CITTA’ DI MESSINA 31

ROTONDA 27

IGEA VIRTUS 21