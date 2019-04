Sono 3.797 (triennio 2015-2017) in media, in Sicilia, i ricoveri ospedalieri all’anno per tumore al seno. Il 9,7% dei ricoveri avviene in mobilità passiva, ovvero fuori dalla Regione, mentre il 24,8% in una provincia diversa da quella di residenza della donna. Ogni anno vengono diagnosticati in media circa 3500 nuovi casi, con una incidenza di 117 nuovi casi ogni 100mila, e si stimano 35.158 donne con pregressa diagnosi di tumore mammario, pari a circa il 35% di tutti i casi di tumore femminili. A fornire i dati è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza nel corso della presentazione del Pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) della Regione per la diagnosi e cura del tumore al seno. I dati parlando di 905 ricoveri a Palermo e 883 a Catania; 540 a Messina; 314 ad Agrigento; 293 a Siracusa; 278 a Trapani; 241 a Caltanissetta; 232 a Ragusa e 111 a Enna. “Dati – evidenzia Razza – che mostrano un’eterogeneità dei numeri e un mancato rispetto di un rapporto con il numero della popolazione”.