CALTANISSETTA – Si svolgerà venerdì 5 aprile alle ore 18 – nella sede di via Enrico Medi, 1 – l’assemblea ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, per l’approvazione del conto consuntivo per l’anno 2018 e del bilancio di previsione per il 2019. In occasione della Giornata del Medico, sabato 6 aprile alle ore 9:30, presso il centro polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta, presteranno giuramento 68 nuovi medici e il presidente dell’OMCeO Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, consegnerà cinque medaglie d’oro ad altrettanti medici in occasione del 50° anniversario dal conseguimento della laurea.