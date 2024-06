Vallelunga. Il sindaco annuncia finanziamento con il fondo di sviluppo e coesione per 800 mila euro

VALLELUNGA. Nell’ambito dell’accordo 2021/2027 firmato tra il governo nazionale e la Regione, intesa siglata al Teatro Massimo di Palermo, il Comune di Vallelunga ha ottenuto un finanziamento di 800 mila euro. L’opera finanziata ha riguardato i lavori di “Sistemazione e consolidamento della frana di scorrimento a nord del centro abitato del Comune di Vallelunga Pratameno”.

Lo ha annunciato con vivo compiacimento il sindaco Pippo Montesano che ha sottolineato come l’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 tra la presidenza del consiglio dei ministri e la presidenza della Regione Siciliana ha portato alla comunità vallelunghese una dote di 800 mila euro che sarà possibile spendere per consentire sistemazione e consolidamento della frana di scorrimento a nord del centro abitato del Comune di Vallelunga Pratameno.