Soddisfazione alberga in seno alla Nissa Rugby che ha ottenuto la promozione in C1 ed adesso mira anche a concludere in vetta la seconda fase del torneo di serie C. Il quindici della città di Caltanissetta, domenica 31 marzo, a Librino (Catania) ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva: un “sudato” 29 a 14 sui Briganti che legittima il salto di categoria della società guidata da Giuseppe Lo Celso che festeggia nel modo migliore il decimo anno di attività.

E’ stata una gara intensa, agonisticamente entusiasmante, ricca di emozioni. Padroni di casa in meta che tentano di indirizzare il match in proprio favore ma, nisseni caparbi e mai domi, che lentamente, metro dopo metro, rientrano in partita riuscendo per ben due volte a ristabilire l’equilibrio, prima di piazzare le mete vincenti. Una contesa onorata dal gagliardo impegno dei Briganti che si sono distinti anche nell’accoglienza, nell’ospitalità e nel terzo tempo.

Nissa Rugby, seconda in graduatoria, adesso attesa da un duplice impegno casalingo: il 7 aprile con il Cus Catania e successivamente con la capolista Rugby Palermo; il desiderio dei nisseni sarebbe di ottenere un duplice alloro per chiudere la seconda fase in vetta alla classifica.

La società che nel corso della stagione ha proficuamente operato con numerosi progetti che hanno visto coinvolte scuole primarie e secondarie, licei ed università, si appresta a conseguire anche un meritato riconoscimento tecnico, frutto di certosino lavoro e meticolosa preparazione, con grande attenzione rivolta al vivaio.

Il coach Andrea Lo Celso ha così commentato il successo dei suoi ragazzi: “Era una partita difficile, non l’abbiamo mai sottovalutata; volevamo vincere ed eravamo consapevoli che potevamo farlo. Dopo la prima meta subita, abbiamo rimontato e conquistato la vittoria. L’inizio del match è stato in salita, pur essendo carichi e preparati i primi 10 minuti siamo stati preda dei forti e giovani Briganti. L’impatto con il campo e con una squadra ostica è stato difficile ma, la fame di vittoria ed il carattere che quest’anno ci hanno caratterizzato ci hanno permesso di reagire e di marcare quattro mete. Sono davvero contento della crescita di questo gruppo; sono contento degli allenamenti settimanali e della fame di vittoria che tutta la rosa ha nell’affrontare ogni partita. Il quinto successo consecutivo appartiene ad ogni componente della rosa. Sono contento della crescita dei giovani Lipani, Calì, Palermo e Messana che ad ogni appuntamento agonistico affermano sempre più la loro voglia di farsi valere ed essere protagonisti di questo campionato. Adesso ci aspettano due partite in casa, la prima contro il Cus e poi lo scontro diretto con il forte Palermo. Giocheremo al Tomaselli,in casa nostra, davanti al nostro pubblico. Sono certo che venderemo cara la pelle. La promozione alla categoria superiore è stata ottenuta, ma non ci basta: vogliamo vincere lo scontro diretto e arrivare primi in campionato! Forza Nissa!”.

FORMAZIONE:1 Emma, 2 Ilardo, 3 Bruno, 4 Messina, 5 Messana V. 6 Lipani, 7 Palermo, 8 Nicolosi, 9 Palumbo, 10 Di Maura (vk),11 Calì J., 12 Rinaldi (K), 13 Angelini, 14 Messana D., 15 Giunta. A disposizione: 16 Tirrito, 17 Cammarata, 18 Curto, 19 Tringali, 20 Tabacco. All.: A. Lo Celso.

Marcatori: p.t., 12’ m. Briganti Tr (7-0), 30’ m. Bruno (N.R.) (7-5), 35’ m. Messana (N.R.) Tr. Giunta (7-12); s.t. 1’ m. Briganti Tr. (14-12), 3’ meta Emma (N.R.) Tr. Giunta (14-19), 30’ c.p. Di Maura (N.R.) (14-22), 44’ m. Dario (N.R.) Tr Giunta (14-29)

Campionato regionale Serie C – II Fase. Sesta giornata, domenica 31 marzo

Vittoria Rugby – Rugby Palermo 0 – 98

Briganti Librino CT – Nissa Rugby 14 – 29

Amatori Catania – Syrako Rugby rinviata al 05/05

Ha riposato: CUS Catania

CLASSIFICA

Rugby Palermo* 20

Nissa Rugby* 18

Syrako Rugby** 11

Amatori Catania* 9

Briganti Librino CT* 6

CUS Catania* 5

Vittoria Rugby 0

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Prossimo turno (settima giornata) – 07/04/2019

Briganti Librino CT – Amatori Catania

Rugby Palermo – Syrako Rugby

Nissa Rugby – CUS Catania

Riposa: Vittoria Rugby