MUSSOMELI – Incontro interparrocchiale a Cristo Re, domani sabato 6 aprile alle ore 16 su “I Media in famiglia”. Il Parroco Tuzzeo, nell’ evidenziare l’attività pastorale svolta a 360 gradi mettendo al centro l’uomo, sottolinea come la chiesa, insieme alle famiglie, “vive e soffre tutte le angustie e i drammi che attanagliano la vita quotidiana. Non rimanendo insensibili, continua il parroco, alle sfide moderne, che in nome del progresso, come un tarlo, mina le basi e l’autenticità della famiglia, abbiamo voluto, precedentemente, degli incontri sociali con degli esperti proprio per fornire ai giovani, genitori, nonni e quanti vogliono essere parte attiva della nostra società, il supporto per non essere travolti dal sistema. Ed è per tale motivo che, come già sopradetto, si svolgerà domani, 6 aprile alle ore 16 presso i locali parrocchiali “Cristo Re”, un incontro per affrontare la tematica: “ I media in famiglia”, “la famiglia nei Media”, “Genitori e figli al tempo del social network”. Tematiche che saranno approfondite dal prof. Massimiliano Padula. Il professore è docente di scienze sociali e della comunicazione presso l’istituto pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense; presso lo stesso ateneo è responsabile della comunicazione istituzionale. Insegna Sociologia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium e Comunicazione presso il Master in bioetica del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del Matrimonio e della Famiglia. E’ presidente del Copercom (Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione) e membro effettivo del Comitato Media e Minori del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono diverse le sue pubblicazioni tutte orientate ad approfondire i processi culturali e comunicative, legame tra Chiesa e Media. Tra queste “Umanità mediali. Teoria sociale e prospettive educative” scritto insieme a Filippo Ceretti ed edito Ets. Appuntamento, dunque, a domani pomeriggio alle ore 16-