Sabato scorso, intanto, 13 aprile, una rappresentanza del Lions “Caltanissetta dei Castelli” si è recata in una casa di riposo per anziani ed ha regalato agli ospiti alcune uova di pasqua, rimanendo con loro per un po’ di tempo ed intrattenendoli spiegano le varie attività di servizio del Club.

Giovedì mattina, inoltre, un’altra rappresentanza del Lions si recherà nel reparto di Padiatria dell’Ospedale Sant’Elìa per regalare delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati.

Le uova di Pasqua del Lions sono prodotte appositamente per il Distretto 108yb Sicilia che dopo la vendita (anche tra i Soci o i Club) invierà il ricavato netto alla International Lions Foundation, l’organismo mondiale dei Lions con il quale si interviene in vari Paesi di tutto il mondo dove è necessario un aiuto, anche urgente a causa di calamità naturali.