CAMPOFRANCO – (Dalla scuola) Continuano gli incontri di formazione per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado diretta dalla Dott.ssa Calogera Genco. A distanza di una settimana dall’incontro “Cultura della legalità” promosso dalle Forze Armate, durante la mattinata di mercoledì 04 aprile 2019, i ragazzi delle tre classi hanno partecipato all’incontro “Primo Soccorso e BLSD”, tenuto dagli infermieri professionali del 118, Enzo Schifano e Sebastiano Nisi, che con semplicità e dedizione hanno illustrato ai ragazzi le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore; dopo un’introduzione prettamente scientifica, sono stati proiettati alcuni filmati illustrativi e svolte azioni simulate. I ragazzi hanno seguito con interesse ed entusiasmo acquisendo la consapevolezza che pochi minuti sono preziosi per salvare una vita umana. Presente all’incontro, oltre ai docenti dell’istituto, la Dott.ssa Cettina Dileo, responsabile del presidio sanitario di Campofranco. Un vivo ringraziamento al Dott. Giuseppe Misuraca, Direttore della Centrale operativa del 118 e al segretario della formazione, Rosario Grasso, per aver permesso la riuscita dell’iniziativa nonché a tutti gli operatori che ogni giorno operano sul territorio per salvare innumerevoli vite umane. ( Prof. ssa Angela Schillaci)