SAN CATALDO – Si è concluso sabato 6 aprile il primo storico campionato di serie C1 della PGS Vigor San Cataldo. Nell’ultimo match stagionale la squadra dell’oratorio salesiano ha perso lontano dalle mura amiche con l’Atletico Campobello per 5-0. Una gara “povera” di motivazioni, considerata la salvezza raggiunta con due turni di anticipo: l’ha spuntata la squadra agrigentina che ha staccato il biglietto per i play-off.

E’ stata una stagione lunga con molti alti e bassi che alla fine ha regalato comunque molti sorrisi, visto l’obiettivo minimo raggiunto.

“Un campionato difficile che abbiamo affrontato con entusiasmo e tanta motivazione – afferma il capitano Savio Falzone – Inizialmente siamo partiti con l’ambizione di arrivare nelle posizioni di medio-alta classifica. In seguito a causa di diversi infortuni nei momenti più delicati della stagione, all’inesperienza nella categoria ed anche ad una buona dose di sfortuna ci siamo ritrovati nella zona bassa della classifica a lottare per la salvezza. Nel complesso devo ugualmente dire che è stata una stagione positiva in cui abbiamo imparato molto. Grazie all’impegno dei giocatori e degli addetti ai lavori riusciamo sempre a tenere alto l’onore della PGS Vigor San Cataldo!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il mister Marcello Lo Porto: “Il bilancio della stagione non lo ritengo del tutto positivo perché penso che il nostro valore assoluto non sia da nono posto in questo campionato. Abbiamo perso diversi punti nel girone di andata per errori, in parte giustificabili, dovuti dall’inesperienza; nel girone di ritorno avremmo potuto farne molti di più, ci è mancata un pò di fortuna e siamo stati molto condizionati dagli infortuni di alcuni uomini fondamentali che hanno saltato partite decisive. C’è un pò di rammarico perchè, a mio parere, con la rosa al completo, abbiamo fronteggiato alla pari e talvolta anche battuto squadre che sono arrivate nelle prime posizioni. Visto da fuori se una neopromossa si salva con due giornate di anticipo il risultato è positivo, ma avendo vissuto tutte le gare della stagione posso affermare con certezza che avremmo meritato altro tipo di soddisfazioni.”

In conclusione, anche lo storico direttore sportivo Gianfranco Della Croce ha analizzato la stagione: “Per la Vigor è stato un anno particolare, segnato dal passaggio di categoria, con un gruppo che l’anno prima aveva ben fatto in C2. A mio parere il roster risicato non ci ha permesso di lottare per per le parti alte della classifica. Non siamo riusciti a mostrare il bel gioco della passata stagione ed alcune certezze dei giocatori sono via via calate. Sono comunque orgoglioso di questi ragazzi che non hanno mai perso un allenamento e che in ogni partita hanno sempre dato l’anima. Ricordo sempre che questo gruppo è invidiato da tante società che hanno ben altre risorse e ben altri obiettivi. La speranza, per il prossimo anno, è quella di poter ripartire con qualche elemento in più per poter affrontare al meglio il campionato di sreie C1 2019/2020.”

Di seguito l’elenco completo di atleti e staff.

Atleti: Vincenzo Camilleri (P), Matteo Falzone (P), Vincenzo Leonardi (P), Donatello Polizzi (P), Rosario Russo (P), Andrea Alessi, Francesco Anzalone, Antonio Carlino, Antonino Domina, Savio Falzone (C), Federico Guccione, Marco Lachina, Marcello Lo Porto, Luigi Messina, Matteo Niccoli, Domenico Ricci, Raffaele Spinelli, Salvatore Vancheri.

Staff: Marcello Lo Porto (allenatore), Fabrizio Caristia (preparatore portieri), Ivan Bruno (collaboratore tecnico), Luigi Cammarata (dirigente acc.), Salvatore Piazza (dirigente acc.), Massimo Dell’aiera (massaggiatore), Alessio Falduzzi (dirigente), Angelo Pirrera (addetto stampa), Emanuel Pilato (segretario LND), Gianfranco Della Croce (dir. sportivo), Don Luigi Calapaj (vicepresidente), Giuseppe Tumminelli (presidente).