CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. “Eravamo cinque amici al bar che volevano sfidare il tempo”, sembra la prima strofa (mancante) della celebre canzone di Gino Paoli, ma rappresenta la felice realizzazione di un progetto. Sì, perché è stato proprio in un bar che Salvatore Paci, Dario Amico, Vito Castiglione, Mario Avarello e Pasquale Iannuzzi, a inizio gennaio, hanno concepito il loro progetto di correre “al massimo delle proprie forze” e di migliorare il proprio Personal Best nelle maratone di Milano e di Roma. Da quel giorno i cinque atleti, provenienti da squadre diverse, hanno cominciato a condividere allenamenti e incontri in pizzeria, scambiandosi impressioni, timori e incoraggiamenti. Il tutto ha portato ai risultati strepitosi ottenuti sotto la pioggia che per 42 chilometri ha accompagnato gli atleti a Milano e a Roma.

I risultati: Pasquale Iannuzzi 3h 06′ 27″, Salvatore Paci 3h 12′ 14″ PB*, Dario Amico 3h 12′ 48″ PB, Vito Castiglione 3h 19′ 32″ PB e, poco dietro, Mario Avarello. (* PB = Personal Best)

Sport e amicizia si intersecano e coinvolgono inevitabilmente anche le famiglie degli sportivi creando occasioni di incontri, convivialità e, perché no?, presupposti per rapporti di amicizia stabili e duraturi nel tempo. Questa è la nostra esperienza e vogliamo condividerla con tutti voi, sperando di trasmettere la stessa voglia di stare in movimento e di stare insieme!

Salvatore Paci, Vito Castiglione, Mario Avarello, Dario Amico, Pasquale Iannuzzi