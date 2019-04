Una domenica, quella passata, davvero impegnativa per gli atleti della Marathon Caltanissetta; alcuni tra le prime fila a Gela per la 6ª maratonina del golfo, ed altri tra le strade romane per la 25ª maratona della Capitale.

Cielo grigio, temperatura mite e piuttosto favorevole per i runners che hanno gareggiato a Gela, per la quarta prova del grand prix regionale di mezze maratone; percorso tecnico parecchio apprezzato dai podisti, arricchito dal litorale sabbioso.

Allo sparo sono partiti circa cinquecento runners, numero condizionato dalla partecipazione di molti siciliani alle maratone di Roma e di Milano; tredici quelli della Marathon.

Un fine gara entusiasmante per i risultati ottenuti da tutti quanti gli atleti; Angela La Monica si è classificata seconda assoluta 01h30’11’’, a soli 19 sec. dalla vincitrice, aggiudicandosi il primo posto sul podio nella sua categoria.

Nessun premio, ma tanta gratificazione per i continui miglioramenti e obiettivi raggiunti dagli altri componenti: Giuseppe Fasciana 01h36’44’’, Luigi Trentuno 01h37’40’’, Zagarella Giuseppe 01h40’15’’, Giovanni Zagarella 01h40’56’’, Giuseppe Sferrazza 01h41’42’’, Aldo Facciponte 01h45’45’’, Lomonaco Francesco 01h46’24’’, Francesco Calabrese 01h47’31’’, Agnese Emma 01h58’12’’, Luciano Mangiavillano 02h01’42’’, Valentina Fiorenza 02h05’19’’ e Giuseppe Vitello 02h05’19’’.

In attesa della premiazione e della rituale foto sul podio della compagna di squadra Angela, nascevano le curiosità relative agli arrivi dei maratoneti in quel di Roma.

Numeri a tre zeri per la 25ª Acea Maratona Internazionale di Roma; 10000 gli atleti provenienti da tutto il mondo, per una delle più spettacolari competizioni del globo.

Il lungo serpentone è partito da via dei Fori Imperiali, presenti il sindaco della città Virginia Raggi, con lei il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri esponenti politici.

La giornata piovosa e i sanpietrini non hanno intimorito i 15 runners della Marathon CL, partiti dalla Sicilia carichi di energia e con un’adeguata preparazione atletica, tipica di chi deve affrontare “solo” 42,195 chilometri; caloroso e continuo l’incoraggiamento, seppur a distanza, da parte dei compagni di squadra.

Un percorso unico quello della città eterna, caratterizzato da luoghi suggestivi, pieni di storia ed in più una bella cornice di pubblico.

Prima maratona per Graziella Giambra, Fabiano Di Mino, Salvatore Lamarca e Giuseppe Sberna; insieme, per le strade di San Cataldo, hanno corso decine e decine di chilometri, determinati a coronare il loro sogno.

Un impegno a volte smisurato per far fronte ai duri allenamenti, ma allo stesso tempo l’emozione che può scaturirne, nel completare la gara, risulta davvero appagante; così, in un breve istante, con un gran sorriso tra le labbra, sembrano esaurirsi tutte le sofferenze.

Sotto le quattro ore i tempi di: Giuseppe Rivituso 03h30’40’’, Fabio Sole 03h30’40’’, Michele Mosca 03h34’04’’, Salvatore Lamarca 03h39’21’’, Salvatore Lombardo 03h46’24’’, Davide Amico 03h55’50’’, Marcello Frattallone 03h56’48’’, Marco Timpanelli 03h58’53’’, Giuseppe Sberna 03h59’57’’.

Di seguito i tempi degli altri atleti: Giuseppe Mastrosimone 04h03’08’’, Salvatore Barbera 04h08’46’’, Graziella Giambra 04h24’55’’, Salvatore Citrano 04h54’49’’, Giancarlo Sberna 04h58’40’’, Fabiano Di Mino 04h58’42’’.

Prossimo appuntamento il 28 aprile a Marsala con la Maratonina del Vino.