“Conosco, per motivi familiari, il problema della disabilità e, con il Movimento 5 Stelle, voglio impegnarmi per supportare chi vive nella fragilità e nella disabilità”.

A dichiararlo è stato Roberto Gambino, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle invitato a un confronto organizzato, alla Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni”, dalla Consulta delle disabilità.

“La diatriba tra Stato e Regione fa perdere importanti passaggi e il compito di un primo cittadino è quello di non permettere che a pagarne le spese siano il disabile e il suo care giver”.

Roberto Gambino ha esposto il suo pensiero su diversi aspetti legati al terzo settore.

“Alcune realtà si stanno già adoperando per creare strutture utili a garantire un sereno stile di vita a chi non è autosufficiente o autonomo. In merito al progetto <<Dopo di noi>>, ad esempio, la normativa pubblica è ancora poco sviluppata e sarà nostro dovere colmare i vuoti legislativi”.

Roberto Gambino si è addentrato anche nell’ambito dell’assistenza scolastica sottolineando come sia necessario trovare i fondi pubblici per garantire un servizio di qualità.

“Bisogna studiare bene la finanza pubblica, ridurre le sacche di spese inutili e poterle confluire in servizi più urgenti. Questo consentirebbe di garantire l’assistenza agli studenti e alle loro famiglie in tutti gli aspetti legati all’ambito scolastico e, al contempo, restare in regola con i pagamenti da erogare agli addetti delegati a svolgere tali servizi”.

Sull’eliminazione delle barriere architettoniche Roberto Gambino ha sottolineato l’importanza di applicare le norme e gli strumenti di pianificazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Pebab). “Non si tratta solo di creare scivoli sui marciapiedi per parlare di città vivibile. Serve pianificare interventi in tutta la città includendo sia le strade sia gli edifici.

Per il candidato sindaco non dobbiamo pensare ai disabili solo come facenti parte di un contesto scolastico ma è necessario andare oltre prevedendo come supportarli nelle attività sportive e ricreative.

“Il Comune ha tante strutture che possono trasformarsi in centri diurni nei quali far confluire tutte le persone che, concludendo l’istruzione scolastica, hanno bisogno di uno spazio nel quale incontrarsi e confrontarsi. Serve creare una sinergia con la Regione per garantire che le leggi possano offrire delle risposte concrete ai cittadini”.

Per garantire un’elevata qualità dello stile di vita, però, è necessario elaborare progetti correlati alla fruibilità degli impianti sportivi nisseni.

“Come abbiamo chiaramente indicato nel nostro programma elettorale è necessario promuovere l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi anche ai soggetti disabili – ha spiegato Gambino -. Per il Movimento 5 Stelle <<lo sport per tutti>> non è uno slogan teorico ma un fatto concreto sul quale già da anni sta lavorando. Adeguare le strutture per tutti è un obiettivo raggiungibile anche attraverso una compartecipazione con i privati.

Chi amministrerà questa città dovrà assumersi un impegno forte su tutte queste tematiche – ha concluso Gambino -. Noi abbiamo studiato il problema e siamo pronti a confrontarci per sostenere non solo il disabile ma tutta la famiglia. Un impegno che siamo pronti ad assumerci soprattutto nei casi in cui, alle difficoltà fisiche, si aggiungono anche quelle economiche”.