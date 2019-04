CALTANISSETTA – Ci siamo: dopo poco più di un mese di intensa attività è arrivato il momento che tutti aspettavano nell’Associazione Gesù Nazareno – la Domenica delle Palme. E’ la domenica più lunga, la più intensa, la più bella, la più sentita. Il simulacro di Gesù Nazareno, posto sulla Sua barca infiorata percorre le strade del centro storico di Caltanissetta. Apre la processione la banda musicale, quindi i bambini con le palme, a seguire i ragazzi più grandi con le candele, l’Associazione Gesù Nazareno e poi, nella Sua maestosità, Gesù Nazareno su una barca infiorata portato a spalla del gruppo portatori, giovani che ormai da qualche anno, con tanta buona volontà e insistenza, hanno voluto riprendere il tradizionale trasporto a spalla, interrotto nel 1964.Una seconda banda musicale chiude la processione.

Le attività dell’Associazione sono iniziate sabato 9 marzo con l’esposizione del simulacro di Gesù Nazareno nella Chiesa di Santa Rosalia a Niscima, quindi a seguire, l’esposizione a San Luca e a Santa Barbara.

Poi ci sono stati i momenti musicali dedicati a Gesù Nazareno: il 17 marzo 2019, a San Luca, con La vita è una festa … è bella ! – con il trio Bequadro – Ivana Maria STELLA (Clarinetto) – Noemi PALERMO (Clarinetto) – Bernardo Emiliano CIMINO (Pianoforte), l’11° concerto in onore di Gesù Nazareno a Sant’Agata il 30 marzo con la corale polifonica Don Milani.

Poi ancora lo sport con i giovanissimi e i giovani: sabato 6 e domenica 7 al Palacannizzaro con la festa del minivolley S3 e il triangolare under 16 di pallavolo, valevoli per il 5° torneo in onore di Gesù Nazareno.

Ora, finalmente, la processione, con un’ultima tradizione che si ripeterà sabato mattina: i devoti dell’Associazione Gesù Nazareno, si dedicheranno alla raccolta dei fiori di campagna, la classica margherita gialla tipica delle nostre zone per realizzare tutta la base della barca e la frisata (o falchetta).

Un week end di lavoro e poi, finalmente, domenica entro le 13.00 tutto pronto: 21 colpi a salve indicheranno alla città che la barca di Gesù Nazareno è pronta; alle 17.30, nella Chiesa di Sant’Agata la S. Messa e alle 18.45, l’inizio della processione a partire dall’ex Cappella della SS. Bambina, nel cortile della Biblioteca Scarabelli; il tradizionale tragitto e il rientro nella Chiesa di Sant’Agata salutato da uno spettacolare gioco di fuochi pirotecnici. E’ iniziata la Settimana Santa di Caltanissetta.