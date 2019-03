VALLELUNGA PRATAMENO – Con un proprio comunicato, “i consiglieri del gruppo autonomo replicano all’articolo del Sindaco Pelagalli del 21 marzo: Premesso che ai sensi dell’art 22. del vigente regolamento del consiglio comunale, i consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del consiglio comunale e che è facoltà dei consiglieri comunali presentare emendamenti al bilancio (comma 4) e che nel caso specifico del rifacimento caditoie stradali del tratto tra la Via Nazionale e la via Roma l’emendamento presentato dai consiglieri nella seduta di consiglio comunale del 9 novembre 2018 e votato all’unanimità dall’intero consiglio comunale andava a modificare il programma della Giunta di destinare parte dell’avanzo di amministrazione per altri lavori come si evince dal verbale della conferenza dei capigruppo consiliari. Infatti i lavori previsti dalla giunta e comunicati ai capi gruppi consiliare dei quali e stato redatto il verbale erano ben altri, tra i quali il ripristino del magazzino sito in piazza Umberto 1 al civico 100 e un muro di contenimento adiacente al campetto sportivo. Lavori ritenuti dai consiglieri non prioritari perchè non riguardavano la sicurezza dei cittadini .

Tale variazione di Bilancio non è stata contestata dalla Giunta , non perchè sosteneva la programmazione dell’ amministrazione come affermato dal Sindaco, ma perchè l’approvazione delle variazioni di bilancio per la destinazione dell’ avanzo di amministrazione non vincolato è di competenza del Consiglio Comunale. Siamo soddisfatti, nonostante l’amministrazione comunale avesse altri progetti, che i lavori di ripristino e di ampliamento delle caditoie si stanno comunque svolgendo e che permetteranno la risoluzione dei problemi legati al sopraggiungere di piogge anche intense Riguardo la realizzazione dell’illuminazione di alcune vie, ci sembra opportuno puntualizzare che il consiglio comunale votando all’unanimità l’emendamento per realizzare l’illuminazione non si è ingerito nella competenza della giunta e non ha sovvertito le regole che disciplinano le funzioni degli organi comunali ma ha semplicemente esercitato un diritto previsto dall’art.22 comma 4 del regolamento del consiglio comunale. Invece di incartarsi in atti deliberativi di “contenuto abbastanza intelligibile” suggeriamo al Sindaco di concretizzare la sua azione amministrativa visto i 24 mesi che lo separano dalla scadenza del mandato elettorale”.