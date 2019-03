SERRADIFALCO. Ancora un’affermazione in campo internazionale per Carlo Mistretta. Il talentuoso oboista serradifalchese ha vinto con la pianista Eva Persichetti lo “Jugend Misiziert” 2019, Concorso Internazionale per Giovani Musicisti che s’è svolto ad Atene. Qui Carlo Mistretta ha ricevuto il primo premio nella sezione musica da camera. Un riconoscimento di valore in quanto ad Atene erano presenti alcuni tra i migliori musicisti dell’area dei paesi mediterranei. Carlo Mistretta ha proposto un repertorio che ha impressionato la giuria del concorso non solo per l’abilità dell’esecuzione, ma anche per l’interpretazione che è riuscito a dargli. In precedenza, Carlo Mistretta aveva preso parte ad una selezione a Roma dove aveva ottenuto il pass per il concorso in Grecia che ha poi vinto. E a giugno prossimo l’oboista serradifalchese sarà a Lipsia dove si svolgerà la fase finale, a livello mondiale, di questo concorso che ogni anno premia i migliori talenti a livello nazionale, europeo e mondiale.