SERRADIFALCO. Si annunciano controlli con possibilità di multe in vista della giornata di venerdì 29 marzo per quanti dovessero conferire nell’indifferenziata anche rifiuti che solitamente vanno invece differenziati. Ad annunciarlo è stato il sindaco che ha fatto rilevare come il venerdì, giorno nel quale è previsto il ritiro della frazione indifferenziata dei rifiuti, accade invece che si conferisce di tutto. Da qui l’annuncio di Leonardo Burgio: se dovesse ripetersi la situazione di questi ultimi venerdì, la Polizia municipale, di concerto con gli operatori della Srr servizi e impianti, attraverso controlli mirati, qualora dovesse accertare la presenza tra i rifiuti indifferenziati di rifiuti da differenziare, farà scattare le sanzioni pecuniarie del caso. Insomma, un chiaro appello al buon senso, ma anche l’affermazione, chiara e netta, che non si può fare tutto ciò che si pensa e si vuole! Secondo il sindaco non è possibile che nell’indifferenziata vadano a finire frazioni di rifiuto come plastica, carta, vetro, alluminio o frazione umida che, invece, devono essere conferiti nei giorni della differenziata. Il sindaco ha anche ricordato che è vietato conferire l’indifferenziata in sacchetti neri e non trasparenti. Dunque, si prevedono controlli per la giornata di venerdì, per cui chi sbaglierà stavolta sarà multato.