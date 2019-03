Nel girone I di serie D nella ventottesima di campionato perde il Gela e pareggia in extremis la Sancataldese. Dunque, inattesa, ma al tempo stesso clamorosa, è arrivata la sconfitta di un Gela che ha perso malamente. Sul neutro di Licata la squadra del Golfo ha conosciuto una delle sue pagine più buie perdendo 1-6 contro la Cittanovese. Un Gela mai in partita ha ceduto malamente alla squadra ospite in gol tre volte con Crucitti, una con Bayan, Ficara e Napolitano. Per il Gela ha segnato il gol della bandiera Ragosta. Un Gela veramente irriconoscibile che a fine gara è stato duramente contestato dai suoi tifosi per una prestazione inspiegabile, per di più dopo la vittoria di una settimana prima nel derby con la Sancataldese. Il Gela è rimasto fermo a quota 40 in classifica. Ha invece artigliato in extremis il pari la Sancataldese. Una partita anima e cuore, quella dei verde amaranto contro la Nocerina e conclusa sul 3-3 finale. La Sancataldese ha sempre dovuto rincorrere pareggiando prima con Gambino la rete di Odieme, e poi con Gueye la rete del 2-1 di Ruggiero. Lo stesso attaccante rossonero ha segnato la rete del 3-2 nella ripresa, ma un gol in extremis di Montalbano ha permesso alla Sancataldese di conquistare un meritato 3-3 finale che tiene in piedi il sogno salvezza di una squadra verde amaranto comunque indomita. Quando mancano 6 giornate alla fine della stagione regolare, la Sancataldese è impelagata in pina zona play out, e domenica prossima al Valentino Mazzola arriva il quotato Portici contro il quale, tuttavia, i verde amaranto non potranno che puntare al successo se vorranno tirarsi fuori da questa situazione di classifica non certo esaltante.

SERIE D GIRONE I – 28^ Giornata

Castrovillari – Turris 1-1

Città di Gela – Cittanovese 1-6

Città di Messina – Marsala Calcio 0-2

Igea Virtus Barcellona – Roccella 0-0

Locri – Città di Acireale 3-1

Nocerina – Sancataldese 3-3

Palmese – Bari 0-0

Portici – Messina 2-2

Troina – Rotonda 03/04/19 ore 15:00

Classifica

Bari 66

Turris 55^

Marsala Calcio 46

Città di Acireale 41

Portici 41

Cittanovese 41

Città di Gela 40

Castrovillari 38

Palmese 37

Nocerina 37*

Troina 36**

Messina 33

Roccella 30

Locri 30

Città di Messina 28

Sancataldese 28

Rotonda 23*

Igea Virtus Barcellona 20

*Una partita in meno

**Due partite in meno