CALTANISSETTA – A Caltanissetta, il coordinamento locale “Friday For Future”, composto da tante Associazione ed Enti, aderisce al movimento #Fridaysforfuture e allo sciopero del 15 marzo ‘Global Strike For Future’, il primo sciopero globale sul clima, per chiedere ai decisori politici di rispettare gli impegni presi a partire dall’accordo di Parigi (2015) e di mettere in atto misure concrete per contrastare e fronteggiare i cambiamenti climatici.

Oggi la sfida del clima è la più ampia, globale e importante che abbiamo davanti. Per questo è importante accelerare il passo nelle politiche climatiche e definire delle strategie coordinate tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo di Parigi, e per mettere in campo politiche adeguate allo scenario che il cambiamento climatico ci impone già.

Una sfida che deve raccogliere anche l’Italia che purtroppo su questo fronte è indietro con politiche governative, passate e attuali, poco incisive e ancora incentrate sulle fonti fossili, come dimostrano i 16 miliardi di euro di sussidi diretti e indiretti ancora oggi garantiti alle società petrolifere.

Quello che serve alla Penisola è un nuovo modello energetico basato su efficienza e rinnovabili che riduca fortemente le emissioni di gas serra, aiutando così il clima, l’ambiente e l’innovazione tecnologica. E affinché i Governi, a partire da quello italiano, si attivino attraverso un impegno serio e tangibile è importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia per protagonisti in primis i giovani.

I Fridaysforfuture, nati dalla protesta/sciopero della quindicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della COP24, e la manifestazione del 15 marzo rappresentano una grande occasione per far ciò e per contribuire, insieme, alla nascita di un movimento più ampio e trasversale in difesa per il clima.

Per questo il 15 marzo sarà fondamentale essere in tanti anche a Caltanissetta per la difesa del clima.

Il coordinamento organizzativo si rende disponibile a partecipare a incontri mirati con gli studenti per sensibilizzarli sui temi in oggetto.

Per il prossimo venerdì 15 Marzo, in occasione dello “Sciopero Mondiale per il Futuro e il Clima”, è previsto il seguente programma di massima:

• ore 9-13 – INCONTRI NELLE SCUOLE della città

• ore 17 – RADUNO in piazza Martiri d’Ungheria

• ore 17:30 – CORTEO, discesa da via Calabria, via Rosso di San Secondo, viale Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele, arrivo a Palazzo del Carmine (sede del Comune).

• ore 18:30 – SPAZIO FORUM presso l’isola pedonale della “Strata ‘a Foglia”:

 ore 18:45: incontro/dibattito sul tema della “Città del Futuro”;

 ore 20:00

o estemporanea di pittura degli studenti;

o sober party “Plastica Free” (sperimentazione della festa senza alcolici: la nuova moda tra i giovani delle grandi capitali);

o gruppi musicali degli studenti.

Martedì prossimo, 12 Marzo 2019, alle ore 18, presso la sede della Rete degli Studenti, ci sarà un ulteriore incontro organizzativo, a cui chiediamo di partecipare alle diverse organizzazioni territoriali (Associazioni, Movimenti, Enti, Sindacati, Comitati di Quartiere, etc.).

Ad oggi hanno aderito:

Rete degli Studenti Medi, Consulta provinciale degli Studenti, Arci Circolo AUT, Legambiente, Italia Nostra, Lipu, LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), WWF, Canuzzi Compagni di Strada, Rete d’Imprese “Strata a’ Foglia”, Gr. Facebook “Eventi a Caltanissetta”, Coldiretti, Consorzio Universitario di Caltanissetta, Rappresentanti dei Corsi di Laurea di Ingegneria, Medicina e Chirurgia di Caltanissetta, Giornale online LAO, Tipografia Paruzzo, Officina educativa Laribò, ACLI, AGESCI, Gr. Facebook “Effetto Terra”