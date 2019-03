SAN CATALDO. Ci sono anche le opere dell’artista sancataldese Linda Messina (nella foto) nella mostra Geometrie e Disegni Astratti che ha preso il via oggi 7 marzo a Roma. L’evento è stato organizzato da Eureka Eventi presso la galleria Area Contesa Arte di via Margutta 90 a Roma. La selezione delle opere è stata realizzata dal curatore Massimo Picchiami. Ad esporre, oltre a Lisa Messina, anche Giovanni Villarà, Dina Montesu e Marco Fratarcangeli. Per tutti loro il comune denominatore è il linguaggio astratto. Disegni e geometrie astratte provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna passando per il Lazio. La mostra si svolgerà dal 7 al 12 marzo 2019 con il seguente orario: da lunedì a sabato: 10,30-13,30 e 14,30-19,30. l’inaugurazione avverrà invece domani 8 marzo alle ore 18. Ingresso libero. Chiuso la domenica. Per informazioni è possibile telefonare al 339/1943484.