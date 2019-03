SAN CATALDO. Relativamente alle spettanze in favore delle dipendenti che lavorano nel servizio di refezione scolastica, arrivano buone notizie. Il segretario generale della Filcams Cgil Nuccio Corallo ha infatti comunicato che è stata legata la vertenza sul mancato regolare pagamento delle dipendenti del servizio di refezione scolastica con la ditta Maik New Food di Salemi. La ditta ha pagato le mensilità non precedentemente corrisposte sino al mese di gennaio. Il sindacato ha comunque garantito il suo impegno a controllarne l’operato in modo che gli impegni assunti verso i lavoratori siano rispettati.