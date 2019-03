SAN CATALDO. Il sindaco di San Cataldo, Giampiero Modaffari, ha inteso anche lui dare il suo contributo in termini di ricordo e cordoglio per la scomparsa di don Vincenzo Sorce. Parlando a proposito della morte del fondatore di Casa Famiglia Rosetta, il primo cittadino sancataldese, in un post nella sua pagina di facebook, ha citato Papa Francesco: “Nel popolo di Dio, con la grazia della sua compassione donata in Gesù, tante famiglie dimostrano con i fatti che la morte non ha l’ultima parola: questo è un vero atto di fede. Tutte le volte che la famiglia nel lutto – anche terribile – trova la forza di custodire la fede e l’amore che ci uniscono a coloro che amiamo, essa impedisce già ora, alla morte, di prendersi tutto. Il buio della morte va affrontato con un più intenso lavoro di amore. ” Il sindaco ha poi concluso: <In tanti custodiranno le cose buone e belle che hai fatto nel percorso della Tua vita, lasciando un segno in moltissimi di noi e in questa grande comunità che ti ricorderà a lungo.

Buon viaggio Padre Vincenzo Sorce>.