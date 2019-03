SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, a nome suo e della comunità sancataldese, ha inteso esprimere tutto il suo cordoglio per la tragica scomparsa dell’assessore regionale Sebastiano Tusa, morto tragicamente in un incidente aereo sui cieli di Etiopia. <Rimarrà indelebile in noi il ricordo di una giornata trascorsa assieme a visitare la nostra San Cataldo>, ha sottolineato il sindaco ricordando la recente visita che l’assessore regionale aveva fatto alla città di San Cataldo (nella foto). <Ci aveva definito un’anomalia nel panorama siciliano e nazionale per il grande senso di appartenenza dei cittadini nei confronti del proprio territorio, lo aveva enormemente impressionato lo spirito di mecenatismo di tanti imprenditori e singoli cittadini. Avevamo tanti progetti da portare avanti ed il prossimo 9 e 10 Aprile 2019 era già stato organizzato un convegno con visita guidata nella nostra area archeologica di Vassallaggi. Riposa in pace assessore Sebastiano Tusa, amico della collettività Sancataldese>.