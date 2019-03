SAN CATALDO. Il M5S San Cataldo ha invitato la Giunta Comunale ad aderire al progetto del Mise “Piazza WiFi Italia”. Lo ha fatto protocollando un’istanza al Comune per invitare la Giunta ad aderire al progetto “Piazza WiFi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico guidato dal Ministro Luigi Di Maio.<L’ obiettivo del suddetto progetto – ha spiegato il M5S – è quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I Comuni possono fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. Rispetto all’iniziale disponibilità di 8 milioni di euro, il nuovo stanziamento di 45 milioni permetterà di portare nuove aree wi-fi gratuite in tutti i Comuni italiani, con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti>. L’iniziativa del Mise si inserisce in una serie di azioni che mirano ad una rivoluzione tecnologica, in modo tale da migliorare la vita del cittadino.