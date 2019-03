SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo la raccolta di beni di prima necessità organizzata da parte dell’associazione “Un gesto per un sorriso” del presidente Michele Falzone. L’associazione, di cui fanno parte anche Ignazio Pirrera, Floriana Lauricella, Angela Tirrito e Luigi Cammarata, in occasione della Giornata della Raccolta alimentare contro la fame organizzata in ambito nazionale dal Banco delle Opere di Carità, ha raccolto un gran quantitativo di generi alimentari nei punti di raccolta di piazza Risorgimento, viale della Rinascita e viale dei Platani. Gli alimenti raccolti serviranno per venire incontro a 180 famiglie bisognose per 520 persone in difficoltà. Sono stati raccolti 180 litri di latte, 80 kg di zucchero, 40 kg di passata di pomodoro, 250 kg di pasta, e poi anche succhi di frutta, biscotti ed omogeneizzati. Gli alimenti raccolti saranno successivamente distribuiti nei locali dell’associazione in via Roma alle famiglie il cui reddito Iseee è di 3 mila euro.