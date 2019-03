SAN CATALDO. La presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato per domani 5 marzo alle 19,30 il consiglio comunale presso l’aula consiliare, La massima assise è stata convocata in seduta ordinaria per discutere un ordine del giorno che comprende la rideterminazione del risultato di Amministrazione al 31.12.2016, la variazione all’esercizio provvisorio 2019 per i lavori inerenti il Contratto quartiere II^ e l’approvazione del regolamento dei Beni Comuni a firma del consigliere Alberto Di Vita.